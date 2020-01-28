У Страсбурзі триває сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Сьогодні депутати обговорювали безпеку журналістів та реформу судової системи Польщі. Порушували й українські питання. Про що саме говорили? Дивіться у матеріалі.

Суперечливі зміни в судовій системі Варшава почала ще 2015. Реформа спровокувала конфлікт влади з суспільством і стала приводом для судових позовів - як у самій Польщі, так і на рівні ЄС. Влада, серед іншого, фактично підпорядкувала судову систему уряду. Новації не лише суперечать європейському законодавству, а й ставлять під загрозу незалежність судової системи Польщі - наголошують у Брюсселі. Говорять про це і в ПАРЄ.

"Із 2015 року польська влада перенесла судову систему під контроль виконавчої або законодавчої. Чи навіть гірше - під контроль панівної більшості. І використала для цієї мети всі можливі інструменти. На наш погляд, це найгірша модель політики. Нам усім треба триматися якнайдалі від такої недемократичної та неетичної поведінки", - говорить Рія Умен-Рюійтер, представниця нідерландської делегації в ПАРЄ.

Після дебатів асамблея більшістю голосів ухвалила рішення відновити процедуру моніторингу щодо Польщі. Такі заходи застосовують лише до країн, які регулярно порушують умови членства у Раді Європи. Варшаву звинуватили у тиску на суддів. Ще одне важливе питання в порядку денному - загроза свободі слова та безпеці журналістів у Європі. Адже кількість випадків агресії проти ЗМІ зростає. В Україні, за останніми даними Національної спілки журналістів, минулого року зафіксували 75 нападів проти медійників.

"В целом, тенденция по угрозе безопасности журналистов не только в Украине, и на постсоветском пространстве, а в целом в Европе, - она угрожающая. Мы видим, что количество нападений на журналистов и убийств журналистов стало больше во многих странах. Как я повторюсь, мы говорим о постсоветском пространстве, мы говорим о Турции, мы говорим о нераскрытом убийстве на Мальте, упоминается Венгрия. В принципе, докладчик смотрит на все случаи, когда проблемы с угрозой журналистам в обществе существуют. Я считаю, что этот доклад очень правильный и своевременный, потому что грубо говоря свобода прессы - это безопасность для всех нас", - говорить Юлія Льовочкіна, член моніторингового комітету ПАРЄ, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Резолюцію з питання свободи слова мають ухвалити ближче до кінця вечора. А завтра - депутати розглядатимуть оскарження повноважень росіян у ПАРЄ. На цьому наполягає частина українських делегатів через невиконання Росією попередніх рішень Асамблеї. Натомість, член нашої делегації Юлія Льовочкіна наголосила - Парламентська асамблея Ради Європи навпаки має стати майданчиком не для конфліктів, а для діалогу, у тому числі щодо питань захисту українців в Криму та на Сході держави.

"Я напомню еще раз, я считаю, что вся эта история с оспариванием полномочий, это ошибка. Это ошибка стратегическая, тактическая. Мы теряем логику, когда президент Украины общается с президентом Российской Федерации, МИДы и министры иностранных дел между собой тоже общаются, послы тоже ведут диалог. А когда дело доходит до парламента, то этот диалог заканчивается. Я думаю, что это не правильно", - говорить Юлія Льовочкіна, член моніторингового комітету ПАРЄ, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя".

На необхідності діалогу наполягають і європейці.

"Ми тут не для того, щоб влаштувати приємну вечірку, але й не для того, щоб постійно сваритися. Повернення російської делегації дозволяє перейти до обговорення. І всі ці дискусії дуже складні, бо маємо величезні проблеми, зокрема, пов'язані з Україною й Росією та іншими країнами. Але присутність усіх делегацій дає змогу зібратися разом і поговорити", - говорить Тіні Кокс, представник нідерландської делегації в ПАРЄ.

Завтра ПАРЄ також розглядатиме додатковий санкційний механізм, який застосовуватимуть у разі серйозних порушень з боку країн-учасниць Ради Європи.