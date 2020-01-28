Без права на допомогу. На Буковині закривають лікарню, яка обслуговує понад 20 тисяч осіб. Люди вдруге виходять на акцію протесту. Чому їх лишають без медзакладу? З'ясувала Ольга Паламарюк.

Десята ранку. На подвір'ї Берегометської лікарні не проштовхнутися. Люди прийшли захистити медзаклад. З 1 квітня його мають зачинити. Наказ про це підписали в районі.

"Це неможливо буде. Берегометська лікарня обслуговує за рік, є дані, 27 тисяч населення ми прийняли за рік. Вижницька лікарня менше народу приймає, ніж ми. То як можна закрити?", - говорить Наталія Мендришора, жителька смт Берегомет.

Лікарню ліквідовують через брак коштів. Мовляв, обслуговування стаціонару та поліклініки обходиться у 800 тисяч гривень щомісячно. Тож, вже з квітня Берегомет та ще п'ять навколишніх сіл залишаться без медичних фахівців. Від такої новини багатодітна мама Ольга Андрійчук в розпачі.

"Ми захворіли - куди нам йти? Ми йдем сюди в лікарню". А зараз не знаю, куди нам звертатися, до кого нам їхати, куди їхати. Получається, ми вже нікому не потрібні", - говорить Ольга Андрійчук, жителька смт Берегомет.

Лікарню в Берегометі намагаються захистити вже вдруге. Минулої середи люди виходили на пікет і навіть перекривали дорогу. Тоді з департаменту охорони здоров'я до них так ніхто і не приїхав.

Сьогодні до людей приїхала ціла делегація. Чиновники пояснюють: ліквідація - вимушений крок. У Вижницькому районі наразі є три великі лікарні. А згідно з нововведеннями, має бути лише одна.

"Не від нас залежить це фінансування. Просто держава з 1 квітня не буде фінансувати цей структурний підрозділ", - говорить Василь Павлюк, в.о. директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА.

Після ліквідації безробітними стануть майже три десятки працівників. Кажуть: жодного альтернативного місця роботи, попри обіцянки, їм ніхто не запропонував.

"Мені запропонували тільки листочок про звільнення з роботи. Все", - говорить Галина Паламарюк, лікар-гінеколог, завідувачка Берегометської філії Вижницької центральної районної лікарні.

По медичну допомогу тепер доведеться їхати в район - до Вижниці 20 кілометрів.

"Всю лікарню сюди забираємо, у Вижниці закриваємо. Подивимося, де ви всі будете тоді. Подивимося".

Під тиском людей чиновники погоджуються внести зміни і замість поліклініки створити окремі медичні кабінети. Для хірурга, гінеколога, окуліста і педіатра. Щоправда, де їх розмістять ще не вирішили. А от від цілодобового стаціонару доведеться відмовитися.

"Що стосується стаціонарного блоку - буде денний стаціонар. Не цілодобового перебування, а денний. Денний стаціонар буде належати ПМСД. Медсестра, яка там працювала, залишається робити. Лаборант лишається для збору аналізів", - говорить Марія Поліщук, заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА.

Аби домовленості селян і чиновників набули законної сили, потрібна ще згода районних депутатів. Найближча сесія відбудеться вже в лютому.