Екологічно чисті лобстери, краби й креветки - не з моря, а з лабораторії. У Сінгапурі вперше спробували вирощувати морепродукти в лабораторії. Чи вподобають таку їжу споживачі - цікавилася Катерина Єлісєєва.

Вегетаріанство - популярний спосіб харчування серед тих, хто дбає про власне здоров'я або хоче зменшити шкоду для довкілля. Утім, замінити тваринний білок можна не лише рослинами. Альтернативою можуть стати, наприклад, морепродукти, вирощені в лабораторії. Першими в цій галузі хочуть стати науковці із Сінгапуру.

"Це шматочки м'яса живих креветок, вони схожі на маленькі чорні крапки. А це - червоний розчин із поживними елементами - жирними кислотами, амінокислотами, протеїнами та цукром", - говорить Ка Йі Лінг, співробітниця стартапу SHIOK MEATS.

У такій суміші клітини тримають за температури 28 градусів від чотирьох до шести тижнів. За цей час вони утворюють м'ясні волокна. Коштує таке задоволення недешево - близько п'яти тисяч доларів за кілограм. Тобто порція суші з таким наповнювачем обійдеться в 300 доларів.

"90 відсотків вартості - це той самий поживний розчин, який ви тут бачите. Цю рожеву рідину постачають лише фармацевтичні компанії, тому й ціна така висока. Але ми підписали угоду про гуртове постачання з одним із найбільших виробників у світі. Вони обіцяли знизити ціну в 100 разів до кінця року", - говорить Сандхія Срірам, співробітниця стартапу SHIOK MEATS.

Проте дороговизна - лише одна з проблем для сінгапурських науковців. Інша - переконати людей купувати їхній продукт. Штучну яловичину чи курятину вирощують у пробірках одразу кілька десятків компаній у світі. Однак попит поки що невеликий. З морепродуктами ще складніше - люди поки що неохоче замінюють свіжовиловлені креветки чи краби штучним м'ясом. Сінгапурці рішуче налаштовані вийти на ринок наступного року. Водночас британські аналітики прогнозують - за 10 років індустрія лабораторного м'яса зросте в кілька разів.