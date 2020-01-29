У Карибському морі стався потужний землетрус магнітудою 7.7. Підземні поштовхи відчувалися на Ямайці, Кубі й американському штаті Флорида. У Маямі евакуювали мешканців з кількох багатоповерхівок.

А на Карибах люди пробули кілька годин просто неба - боялися повертатися в оселі. Минулося без жертв, повідомлень про руйнування не було.