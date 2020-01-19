В Одессе произошла задержка самолета авиакомпании Austrian Airlines по маршруту Вена - Одесса - Вена на 10 часов из-за попадания птицы в двигатель самолета. Об этом сообщает Думская.

Самолет прилетел в Одессу из Вены по расписанию, но в один из двигателей попала птица. Борт приземлился в 12:34, пилоты вывели его на стоянку для высадки пассажиров из Вены.

Читайте также В Кракове закрыли аэропорт из-за сильного тумана

Технический персонал проводил осмотр борта, который продолжался несколько часов. Все это время пассажиры, которые должны были лететь обратным рейсом в 13:25, ждали в терминале.

Осмотр занял много времени, и ради безопасности пассажиров на земле двигатели были запущены и опробованы. Обратный рейс вылетел в 23:04 самолет в Вену.

Столкновения с птицами - не редкость в авиации. Ежемесячно с украинскими самолетами случаются до десятка подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что в Японии экстренно приземлился самолет с чиновниками, а также самолет со школьниками попал в жуткую авиакатастрофу.

Ранее сообщалось, что семью сняли с рейса из-за крупного скандала. Также мы писали о том, что популярный лоукостер SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.