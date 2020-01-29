Экстренная медицина: в Украине приняли план [ Редактировать ]
В среду, 29 января, правительство Украины утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
По его словам, документ предусматривает:
- новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи. Для этого должны усовершенствовать деятельность диспетчерских служб.
- новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи;
- внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов;
- совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.
"Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей за неэффективной работы государственной машины. Цель правительства на этот год - спасти как можно больше украинский", - сообщил Гончарук.
Ранее мы писали о том, что в Украине хотят отменить медицинские справки и документы.
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