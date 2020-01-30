За кілька кварталів правоохоронці знайшли покинуте авто

В Одесі затримали грабіжників, які напередодні вранці викрали інкасаторський автомобіль із семистами тисячами гривень. Автівку, яка обслуговує вуличні термінали, обстріляли з рушниці, забрали гроші і втекли цією ж машиною.

За кілька кварталів правоохоронці знайшли покинуте авто. А згодом за місцем проживання затримали і трьох нападників-одеситів.

"Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Відповідно до санкції частини четвертої статті 187 Кримінального Кодексу України правопорушникам загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - говорить Іван Іщенко, т.в.о начальника ГУНП в Одеській області.