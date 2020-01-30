У Миколаєві двоє колишніх військових виготовляли та продавали зброю. Чоловіки облаштували майстерню в помешканні одного з них. Там переробляли травматичну зброю на бойову.

Під час трусу правоохоронці вилучили тротилові шашки, ручні гранати, пістолети, електродетонатори та безліч набоїв різного калібру. А ще інструменти. Затриманим загрожує до семи років заґратування.