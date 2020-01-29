Авиакатастрофа украинского самолета: европейским компаниям разрешили летать над Ираном [ Редактировать ]
Европейским авиакомпаниям дали разрешение летать над Ираном и Ираком. Такое решение приняло Европейское агентство авиационной безопасности. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
В результате встречи группы оценки рисков авиационной безопасности Евросоюза, временные рекомендации, которые были объявлены EASA и Еврокомиссией 8 января 2020 года относительно избежания перелетов над Ираком и Ираном, были отменены, - говорится в пресс-релизе.
Тем не менее, авиакомпания все еще рекомендуют избегать иранского воздушного пространства на высотах ниже 7620 метров и пользоваться только двумя воздушными коридорами в Ираке.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
А в "Борисполе" родные прощались с погибшими украинцами. А также, что США выразили соболезнования семьям погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ
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