Число жертв нового вірусу зросло вже до ста сімдесяти. Лише в Китаї інфікованих майже вісім тисяч. Водночас тамтешні лікарі повідомляють про уповільнення темпу поширення недуги. Зокрема, у провінції Хубей нових випадків зараження майже на півтисячі менше, ніж у попередні дні.

У зв'язку з епідемією на рік пізніше перенесли чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання мали відбутися у китайському місті Нанкін у березні. Точну дату поки що не призначили.