У Китаї зафіксували зменшення темпів поширення коронавірусу [ Редактировать ]
Число жертв нового вірусу зросло вже до ста сімдесяти. Лише в Китаї інфікованих майже вісім тисяч. Водночас тамтешні лікарі повідомляють про уповільнення темпу поширення недуги. Зокрема, у провінції Хубей нових випадків зараження майже на півтисячі менше, ніж у попередні дні.
У зв'язку з епідемією на рік пізніше перенесли чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання мали відбутися у китайському місті Нанкін у березні. Точну дату поки що не призначили.
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