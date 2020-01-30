Давос прикрасили мультияблунею [ Редактировать ]
У Давосі презентували дерево, яке плодоносить 40 різновидами швейцарських яблук. Такий подарунок зробив науковець зі США Сем ван Ейкен.
Упродовж останніх 10 років він прищеплював на стовбур різні сорти, які коли-небудь вирощували у Швейцарії. Схожих проектів у американця два десятки: на кожному з дерев 40 ґатунків персиків, слив, абрикос, вишні та навіть мигдалю.
Після показу в Давосі яблучне диво-дерево висадять біля штаб-квартири Всесвітнього економічного форуму в Женеві.
по теме
У Швейцарії презентували яблуню-мутанта
У Давосі презентували дерево, яке плодоносить 40 різновидами швейцарських яблук. Такий подарунок зробив науковець зі США Сем ван Ейкен
На Мадагаскарі дивуватимуть новим сортом кави
На схилах згаслих вулканів росте "мадагаскарське золото" - кавові дерева. Для місцевих це одне з основних джерел заробітку
Спалах коронавірусу: експерти обговорять перспективи надзвичайного стану
Чи оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу вирішить сьогодні ВООЗ. Організація збереться на екстрене засідання уже втретє із цього приводу
ВООЗ обговорить введення надзвичайного стану через спалах коронавірусу
Організація збереться на екстрене засідання уже втретє із цього приводу. Минулого тижня фахівці заявили, що про глобальну епідемію говорити зарано
Британія відкриває кордони для іноземних науковців
Велика Британія відкриває кордони для іноземних науковців. Уже за місяць запрацює нова візова схема для залучення дослідників з інших країн