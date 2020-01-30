Це сталося завдяки стрімкому збільшенню вартості акцій компанії Tesla на нью-йоркській фондовій біржі

Ілон Маск за годину збагатився майже на два з половиною мільярди доларів. Це сталося завдяки стрімкому збільшенню вартості акцій компанії Tesla на нью-йоркській фондовій біржі.

Тепер статки винахідника та засновника Tesla та SpaceХ становлять близько тридцяти шести мільярдів доларів. Хоча до звання найбагатшої людини планети йому далеко.

Таким, за рейтингом видання "Форбс", визнали очільника компанії Amazon Джеффа Безоса. Його статки оцінюють у майже 110 мільярдів доларів.