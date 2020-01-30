США запровадили додаткові санкції через анексію Криму [ Редактировать ]
Додаткові санкції через анексію Криму запровадили Сполучені Штати. До чорного списку Мінфіну США потрапили ще 7 посадовців та компанія, що забезпечує залізничне сполучення між Росією та окупованим півостровом.
Серед фігурантів переліку і так звані прем'єр Криму Юрій Гоцанюк та очільник Севастополя Михайло Развожаєв. Схожі обмеження запровадила й Канада. В Оттаві наголосили - додаткові санкції свідчать про незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та засудження незаконної анексії Криму Росією.
по теме
Штрафи, в'язниця і поділ ЗМІ на професійні та звичайні: українські медійники б'ють на сполох
Новий законопроєкт "Про Протидію дезінформації", який розробило Міністерство культури, вже викликав занепокоєння серед журналістів
Посол України у США Володимир Єльченко прокоментував розслідування справи українського "Боїнга"
Якою буде стратегія України і чи зможе "іранська проблема" відволікти Вашингтон від співпраці з Україною?
Зоряні свідки: у США вирішують чи викликати свідками чиновників з команди президента
У Сенаті США, де тривають слухання щодо імпічменту Трампа, зав'язалася суперечка - викликати для свідчень чиновників з команди президента чи ні
Канада та США посилили "кримські санкції"
Додаткові санкції через анексію Криму запровадили Сполучені Штати. До чорного списку Мінфіну США потрапили іще семеро посадовців та компанія, що забезпечує залізничне сполучення між Росією та окупованим півостровом
Майк Помпео обговорить надання Україні військової допомоги
Обговорюватимуть важливі питання європейської безпеки. А ще ситуацію на Донбасі й надання військової допомоги. Візит очільника американського закордонного відомства до України переносили двічі.