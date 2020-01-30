Додаткові санкції через анексію Криму запровадили Сполучені Штати. До чорного списку Мінфіну США потрапили ще 7 посадовців та компанія, що забезпечує залізничне сполучення між Росією та окупованим півостровом.

Серед фігурантів переліку і так звані прем'єр Криму Юрій Гоцанюк та очільник Севастополя Михайло Развожаєв. Схожі обмеження запровадила й Канада. В Оттаві наголосили - додаткові санкції свідчать про незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та засудження незаконної анексії Криму Росією.