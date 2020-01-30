Медичний скандал на Хмельниччині. Колектив райлікарні у Старокостянтинові повстав проти нового керівника. Медзаклад очолила вчителька. Її, кажуть лікарі, призначили незаконно - проти волі колективу.

Медперсонал вимагає звільнити директора. У ситуації розбиралися наші кореспонденти.

Це районна лікарня у Старокостянтинові. Тут працює понад сотня лікарів і ще півтисячі медперсоналу. Більш як місяць тому комунальному закладу призначили нового керівника. Лікарню очолила вчителька.

"Ситуація в колективі можна сказати вибухонебезпечна. В період реформування медичної галузі. Нам призначили, на нашу думку, незаконно виконуючу обов'язки директора, яка не має жодної медичної якоїсь освіти", - говорить Юрій Сторожук, голова Старокостянтинівської районної профспілки працівників охорони здоров'я.

Колектив лікарні виступив проти такого призначення. В усі можливі інстанції направили листи про недовіру новому керівнику.

Навіть виходили на страйк. Але після такої акції непокори, розповідають медики, їм пригрозили звільненням.

"Є випадки і деякого залякування. Це я можу відповідати за свої слова. Є і інші методи впливу, але основний колектив, більшість колективу настроєні на те, щоб все перевести в законне русло, тому що ми просто вимагаємо звернути на нас увагу і таки провести збори, щоб ми створили комісію і щоб вибрати директора законним шляхом", - говорить Уляна Ниник, лікар-ендокринолог.

Медики кажуть, керівник - не фахівець. А в умовах, коли медзаклад на стадії реформування - це може нести загрозу для подальшого повноцінного функціонування. Якщо лікарня за два місяці не встигне підписати угоду з Національною службою здоров'я, то взагалі може припинити своє існування.

"Якщо ми не можем отримати ліцензію до того часу, значить ми не зможеш надавати медичну допомогу. І стоїть питання, як населення буде отримувати медичні послуги. В районі, да, це єдина лікарня, 62 тисячі населення обслуговує, але до нас їдуть і райони, які є поряд", - говорить Сергій Чесаков, заступник директора КНП "Старокостянтинівська центральна районна лікарня".

Усі звинувачення лікарів виконувачка обов'язків директора медзакладу відкидає. Мовляв, її посада лише господарська і медичної освіти не потребує. А з роботою лікарні вона добре обізнана, бо є депутаткою райради і очолювала комісію з питань охорони здоров'я.

"Рішенням районної ради був затверджений статут, в якому вже посади головного лікаря вже не було згідно діючих норм законодавства. Був директор. Це війна політична, я вам відверто скажу, тому що я себе не призначала ще раз повторюсь на цю посаду. Мене призначили. В мене є розпорядження на руках", - говорить Олена Фурсова, виконувачка обов'язків директора КНП "Старокостянтинівська центральна районна лікарня".

Через нову керівницю медики вийшли з протестом на трасу. На в'їзді до Старокостянтинова перекрили рух на дорозі державного значення Житомир-Чернівці. До них доєдналися місцеві мешканці.

"Відстоюю свої права, щоб в мене була лікарня, щоб я могла пролікуватись, щоб наша лікарня процвітала, щоб її не закрили і не передали її в приватний бізнес, як наша Олена Володимирівна могла це зробить", - говорить Галина Микитюк, жителька Старокостянтинова.

Мітингувальники безперервно ходили "зеброю" з плакатами і вимагали скасувати розпорядження щодо призначення Олени Фурсової. На акцію протесту запросили і керівника райради. Проте той саме захворів і пішов на лікарняний. Телефоном він пояснив нам ситуацію з керівництвом лікарні.

"Буде створена на слідуючій сесії конкурсна комісія по відбору кандидатів на посаду директора некомерційного підприємства. Все. Тут, немає ніяких проблем. Вона тимчасова людина. Може й вона пройде, не знаю. Ну хто подасть, хто виграє конкурс. Але в даний час потрібна була людина не з колективу, щоб дійсно ми увійшли в реформу. Це рішення законне", - говорить Михайло Яснюк, голова Старокостянтинівської районної ради.

Попри акції протесту Олена Фурсова каже, що залишить посаду лише після рішення суду. До Феміди уже звернулися працівники лікарні, написали звернення й до президента. Його просять врегулювати медичний конфлікт у Старокостянтинові.