Законопроект про працю недосконалий та повинен бути узгоджений з новими лідерами профспілок [ Редактировать ]
Законопроект про працю недосконалий, але прогнозований. На цьому наголосили колишні народні обранці. За їхніми словами, документ очікуваний тому, що чинний трудовий кодекс не змінювали вже майже 50 років.
"Внесений законопроект про працю, який був внесений - довгоочікуваний. Адже сьогодні і роботодавці, і наймані працівники живуть за застарілим 1971 року кодексом законів про працю. Тому очікування до цього завищені у суспільства. Та нажаль, залишилась така рамка, яка встановлює соціальні гарантії для вагітних жінок, не можливість їхнього звільнення. І жінок з дітьми до 3 років. Загальна рамка щодо тривалості робочого дня і відпустки. І саме тут є такі наріжні камені, які викликають дискусії в суспільстві", - говорить Тетяна Острікова, народний депутат Верховної Ради VIII скликання.
"Профспілки заявляють категорично проти порушення прав простих громадян. Вони проти прийняття у нинішній редакції закону про працю. Чи потрібна зміна трудового законодавства - однозначно. Чи потрібна реформа профспілок, щоб люди їм довіряли - так. Чи потрібна прозорість в роботі профспілок і звіти - однозначно. Але цей документ повинен бути узгоджений зі справжніми новими лідерами профспілок", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок.
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