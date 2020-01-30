Уханський коронавірус не оминув столиці Китаю. Нам вдалося поспілкувалися з українцями, які нині мешкають у Пекіні. Отже, що відбувається на вулицях міста - чи панікують люди? Розповість Ірина Розова.

За весь час спалаху коронавірусної інфекції в столиці Китаю зафіксовано 114 випадків зараження. Чотири людини вилікували, одна померла. Дані щодо показників оновлюються погодинно. Яка ситуація в місті поділився наш колега. Олександр десять років живе в Пекіні, працює в українській редакції китайської медіакорпорації. В районі, де він мешкає, зафіксували два випадки інфікування.

"Всі абсолютно спокійні, ну людей на вулицях нема частково через те, що зараз китайський новий рік, сьогодні якраз останній день вихідних. Людей дуже мало, тому що влада усіх попросила без зайвої нагоди не виходити на вулиці, сидіти вдома, уникати великих скупчень людей", - говорить Олександр Николишин, журналіст української редакції медіакорпорації Китаю.

За словами Олександра, в Пекіні скасували новорічні ярмарки та масові заходи, а святкові вихідні продовжили на два дні - в понеділок усі мають вийти на роботу. Інша ситуація зі школами та дитсадками. Коли запрацюють заклади - наразі невідомо. Закрита в Пекіні й більшість ресторанів. Щодо цін на продукти, то вони майже не змінились.

"Продукти всі є, все є. Масок спочатку не було, коли було багато інформації відразу всі кинулись купувати маски і все розкупили, тобто спочатку не було, зараз з’являються, от колега написав кілька годин тому, що в аптеку через дорогу завезли маски, єдине, що продають обмежену кількість одній людині постійно оновлюється інформація, постійно надають поради нагадують, що потрібно носити маски", - говорить Олександр Николишин, журналіст української редакції медіакорпорації Китаю.

Одна з проблем, за словами Олександра, фейки, які поширюють у соцмережах.

"Доречі, боряться з фейками дуже активно, кожен день публікують ЗМІ список фейків, тому що люди поширюють і саме щоби не було паніки активно з цим боряться. Перше, що я згадую просили всіх не виходити на вулицю, тому що будуть з літаків, вертольотів оприскувати місто хімічними препаратами", - говорить Олександр Николишин, журналіст української редакції медіакорпорації Китаю.

В Україні на сьогодні жодного випадку захворювання на китайський коронавірус не зафіксовано. По обіді 158 наших громадян повернулися до Києва. Інші рейси з китайського міста Санья заплановані на завтра, а також друге та четверте лютого.