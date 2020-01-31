Польські шахтарі проти російського вугілля. В місті Лазиська-Гурне, на півдні країни, гірники заблокували залізничні колії, що ведуть до місцевої ТЕС, на знак протесту проти відновлення імпорту вугілля з РФ.

Адже поруч зі станцією розташована велика вугільна шахта. Акцію організували гірничі профспілки.

Вони звинувачують уряд у тому, що влада не захищає інтересів польських шахтарів та потурає імпортерам палива.