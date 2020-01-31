США ключовий союзник у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з держсекретарем США Майком Помпео. Президент наголосив, що цінує зусилля Трампа та його адміністрації у справах урегулювання на Донбасі та деокупації Криму.

В свою чергу, держсекретар запевнив, що США надалі допомагатимуть захищати територіальну цілісність України. Як доказ - навів відновлення роботи американської комісії з питань стратегічного партнерства. Обидві сторони зійшлися на можливій зустрічі у Вашингтоні за умови вирішення низки питань.

"Окремо відзначу допомогу в сфері безпеки, яка становить 365 млн доларів і відчутно посилить нашу обороноздатність. Ми цінуємо вашу підтримку в реформуванні Збройних сил України, Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України, якщо у нас є предмет для розмови - крім стратегії і тактики, що ми можемо підписати і взяти, я готовий їхати завтра", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

"США розглядають боротьбу України за свободу, демократію і процвітання як вияв мужності. Наша підтримка цієї боротьби залишатиметься непохитною. Сполучені Штати захищають суверенітет України, її територіальну цілісність, Ми відновили роботу комісії "США - Україна" з питань стратегічного партнерства, видали Кримську декларацію, де однозначно сказано, що Крим - це частина України. США ніколи не визнають російську анексію Криму", - говорить Майк Помпео, держсекретар США.