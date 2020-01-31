Третина продуктів, які німці купують у супермаркетах опиняється на смітнику. Виправити ситуацію взялися екологічні активісти. Розпочати вирішили з уроків. Як навчають ощадливості у берлінській школі - розповість Ольга Жидецька.

П'ятитикласники звичайної берлінської школи зібралися на важливий урок - їх навчають ощадливому поводженню з продуктами. Спеціальний освітній курс розробили активісти екологічної асоціації. Вони впевнені, щоби допомогти планеті впоратися з глобальним потеплінням та засиллям сміття, треба прищепити її мешканцям навики відповідального споживання. І починати варто змалечку.

"Насправді, третина їжі, виготовленої для споживання людиною, потрапляє в сміття. Тобто, кожен третій продукт. Викиди парникових газів можна було б зменшити, просто цінуючи їжу і маючи менше відходів. І це був би вже велетенський внесок", - зазначає Ніна Кар'є, координатор екологічної Асоціації.

На уроках ощадливого споживання дітям в ігровій формі розповідають, як потрібно зберігати продукти, щоби вони не псувалися. А ще пояснюють, чому потрібно цінувати їжу, і не варто відправляти на смітник харчі, які з якихось причин втратили товарний вигляд. Приміром, можна обрізати прим'ятий помідор і зробити з нього цілком смачний бутерброд.

"У мене є родичі в Сенегалі, в Африці, у них не так багато грошей і їжі, тож вони зраділи б шматочку яблука", - говорить Міно, учениця.

"Майже всі зберігають помідори у холодильнику. А тепер я пояснюю мамі, чому цього не слід робити", - говорить Емма, учениця.

Саме на те, що діти привернуть увагу дорослих на ощадливе використання продуктів і розраховують екоактивісти. І мають поради для батьків - зокрема, ретельніше планувати придбання харчів, не робити покупок спонтанно, а також шукати в інтернеті нові рецепти для використання того, що завалялося в холодильнику.

"Викидати продукти дуже і дуже погано для клімату, ми хочемо жити тут через сто років", - говорить Коля, учень.

Окрім того, активісти готують звернення до німецької влади, щоби переглянути нормативи термінів придатності для деяких продуктів. Адже часто виробники зазначають на упаковках рекомендовані дати вживання, тоді як насправді харчі не втрачають якості ще кілька днів після того.

Тим часом, Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства просуває власну кампанію, мета якої - до 2030 року вдвічі скоротити кількість викинутої їжі. Так німецький уряд забезпечує дотримання однієї з цілей для сталого розвитку, запропонованих ООН.