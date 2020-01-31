Нарешті завершилась сага з "брекзитом", що здавалася нескінченною! Сполучене Королівство нарешті виходить із ЄС цієї ночі. Однак проблем від цього поки що менше не стало. Причому й у відносинах із Україною. Доведеться переглядати двосторонні угоди, а також, що найбільш чутливо для нашої та британської молоді - правила перетину кордонів.

Що ж буде далі? Ми розпитали про це посла Великої Британії в Україні. Тож далі - відповіді на головні запитання.

"Ваша високоповажносте, вітаю. - Доброго ранку, приємно познайомитися. - Навзаєм. Чи я можу сказати "Доброго ранку і дякую за те, що знайшли час". Ви говорите українською, чи не так? - Так, я говорю українською. Але не дуже багато. Я вивчаю. - Але у вас непогано виходить. - Дякую!"

Є англійське слово, яке тепер знайоме чи не кожному українцю - "брекзит". Чимало людей занепокоєні тим, що ж буде, коли Сполучене Королівство вийде з Євросоюзу. Поки Велика Британія була членом ЄС, відносини з Україною базувалися на Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. А що далі?"

- Дякую за можливість висловитися з цього питання. Насамперед маю сказати - хвилюватися не варто. Угода про вихід Британії з ЄС передбачає, що протягом 2020 року триватиме перехідний період. Це означає, що в контексті всіх міжнародних угод Британія ще вважатиметься членом Союзу. Це стосуватиметься й Угоди про асоціацію з Україною. Тобто протягом наступного року, поки Британія не домовиться з ЄС щодо питань політики, торгівлі, прав людини, по суті, нічого не зміниться для тих, хто хоче відвідати Сполучене Королівство чи працювати там.

Чи має намір Велика Британія укладати нову торговельну угоду з Україною?

- Так, це одне з питань, які необхідно вирішити до кінця 2020. Але мене тішить те, що обидві сторони зацікавлені вкладати більше у сфери, які й для Британії привабливі, й формують позитивний імідж України. Наприклад, оборона і безпека, сільське господарство. Тут ідеться здебільшого про технічну співпрацю, тож є сенс розширювати взаємодію.

А ще - мирне використання ядерної енергії, розвиток смарт-сіті, "зелена" енергетика, нафта, газ. Також треба обговорити, як ми можемо використати величезний потенціал української молоді, яка має необхідні навички і знає, як зробити так, щоб торгівля між нашими державами відповідала сучасним реаліям. Через взаємодію в ІТ-сфері, застосуванні цифрових технологій - у цих галузях Україна має надзвичайні можливості.

Це цікава думка. Адже зазвичай ідеться здебільшого про співпрацю в сільському господарстві. Сфера високих технологій - це вже сигнал про прогрес.

- І успіх. Відкриття нових сфер для взаємодії і є метою наших переговорів. За останні кілька років британсько-українські відносини поглибилися. В Україні з'явилися нові можливості для міжнародної торгівлі. Відбуваються реформи. Чинний уряд, наприклад, має амбітну програму нововведень, що повинна переконати й іноземних політиків, і інвесторів у тому, що з Україною варто розширювати співпрацю.

Якщо говорити про Брекзит загалом, що може дати Великій Британії вихід із Євросоюзу? У чому, на вашу думку, полягає сенс брекзиту для вашої країни?

- Сенс Брекзиту в тому, що він відображає волю більшості британців. Відбувся референдум, громадяни Сполученого Королівства вирішили, що держава має залишити євроспільноту. Питання "на яких умовах?" на голосування не виносилося. Тому щойно Британія перестане бути членом ЄС, нам доведеться визначатися з нашою новою роллю на міжнародній арені. Сполучене Королівство має стати сильнішим, самостійним гравцем. Лондон зможе впевненіше заявляти про свою позицію у глобальних питаннях, як то: зміна клімату, захист прав людини, свобода Змі, освіта для жінок. Британія у таких програмах уже протягом року братиме більш активну участь.

Імовірно, в Британії нині активно обговорюють нові міграційні правила. Що зміниться після Брекзиту для іноземців і зокрема українців, які хочуть відвідати Британію, поїхати на навчання чи працювати?

- На мою думку, про нову міграційну політику говорити зарано. У нас новий уряд, він почав працювати лише з середини грудня, після останніх виборів. І відтоді здебільшого переймався узгодженням усіх документів, що необхідні для виходу з ЄС. Це було пріоритетом. Із лютого, буквально з наступного тижня, уряд оприлюднить принципи своєї політики в різних сферах.

У питанні міграційної політики Консервативна партія виступала за запровадження системи пріоритетів і балів. Щоб до нас могли потрапити кваліфіковані працівники тих сфер, які нас цікавлять найбільше. Схожа система працює в Австралії. Але поки що немає чітких рішень. Щойно уряд оприлюднить свою політику, ми зможемо оцінити, як вона вплине на іноземців і, зокрема, українців. водночас візовий режим - не змінюється.

Зараз британці приїжджають до нас без віз. В Україні сподіваються на взаємність у цьому питанні. До того ж Британія запровадила спрощені візові процедури для вчених. Чи можлива візова лібералізація? Хоча б для наших науковців.

- Це можливо, оскільки відповідає тій міграційній політиці, про яку я говорила раніше. Треба дочекатися, коли вона запрацює. Насамперед ідеться про контроль на кордонах. Це не політичне питання. І саме через це Британія не є членом Шенгенської зони. Занепокоєння Британії щодо прикордонного контролю зберігається. Ми вже ведемо з українським урядом переговори щодо візового режиму. Усе замикається на питанні безпеки. Ми обговорювали це і в рамках ЄС, тепер будемо вести перемови на двосторонньому рівні.

Лондон традиційно займав проукраїнську позицію і допомагав долати опір тих у Європі, хто схилявся до примирення з Росією. Існує ризик, що після брекзиту позиція ЄС з українського питання зміниться. Значною мірою через дії російського лобі. Як можна знизити цю загрозу?

- Я розумію, чому це питання викликає занепокоєння. Події цього тижня засвідчили, що наша позиція, і як члена ЄС, і як самостійного гравця - незмінна. Я маю на увазі продовження антиросійських санкцій через анексію Криму. І це дуже важлива подія. Тому що обмеження розширили і Європейський Союз, і низка окремих держав - Канада, США. Так, Британія більше не буде частиною ЄС, але питання санкцій порушуватиметься на різних рівнях. Моя особиста позиція незмінна, як і позиція нашого уряду. Ми залишаємося надійним міжнародним партнером України. Санкції обговорюватимуться на двосторонньому рівні - і з нашими союзниками, і з тими, хто не поділяє нашу думку. Жорстка позиція Британії щодо Росії не зміниться. Ми тісно взаємодіятимемо з ЄС, щоб і надалі мати можливість застосовувати такий інструмент впливу, як санкції. Крім того, коли ми вийдемо з ЄС, то зможемо розробити власну санкційну політику, яка доповнюватиме ту, що вже існує на міжнародному рівні. Ми працюватимемо над тим, щоб міжнародні обмеження зберігалися, зокрема ті, які стосуються російської агресії.

Також важливо пам'ятати, що Британія є одним із ключових членів ООН - постійним членом Ради Безпеки. А також членом Великої сімки, ОБСЄ - вони теж відіграють важливу роль у застосуванні механізмів міжнародного тиску. Наша позиція щодо того, що відбувається в Україні, в цих організаціях не зміниться.

Дякую за відповіді. І за те що приділили нам час.

- Дякую вам!