1 февраля - 32-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 333 дня.

В этот день отмечается день Святого Макария Весноуказателя. Он был настоятилем монастыря, являя собой пример благочестия, христианской кротости и смирения.

Кроме того, сегодняшняя погода будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.

Главные приметы:

Морозный день - будет жаркое лето.

На Макария наблюдается теплая погода - первая половина лета будет дождливой.

Безоблачная погода - к ранней и теплой весне.

В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день.

Именинники: Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.

Смотрите также календарь православных праздников на 2020 год.