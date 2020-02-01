1 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
1 февраля - 32-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 333 дня.
В этот день отмечается день Святого Макария Весноуказателя. Он был настоятилем монастыря, являя собой пример благочестия, христианской кротости и смирения.
Кроме того, сегодняшняя погода будет свидетельствовать о том, каким будет весь месяц февраль.
Главные приметы:
- Морозный день - будет жаркое лето.
- На Макария наблюдается теплая погода - первая половина лета будет дождливой.
- Безоблачная погода - к ранней и теплой весне.
- В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день.
Именинники: Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.
Смотрите также календарь православных праздников на 2020 год.
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