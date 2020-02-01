Стало известно, что Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза. В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 об этом официально заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 31, 2020

Соглашение о Brexit вступило в силу в полночь 1 февраля по центральноевропейскому времени. Сделка была утверждена правительством страны и ратифицировано Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.

В Лондоне это событые празднуют на площади перед парламентом большой вечеринкой.

Ранее мы писали о том, что Королева Великобритании утвердила Brexit. А также Евросоюз угрожал Великобритании санкциями.

Кроме того, podrobnosti.ua сообщали, что Евросоюз также подписал соглашение о выходе Великобритании.