Найменший довгобуд. У школі на Закарпатті з 2013 року не можуть відкрити вбиральню. За цей час на ремонт приміщення площею 50 квадратів пішли сотні тисяч гривень. Через це туалет уже назвали золотим.

Маряна Мартин з'ясовувала - коли завершать проект?

Косметичний ремонт, сучасні вікна, двері, новенькі унітази і умивальники. Це обіцяні багато років тому внутрішні туалети Яблунівської школи на Закарпатті. Однак чомусь учнів туди досі не пускають, діти послуговуються вуличними вбиральнями.

"Там ніхто не ходить. Тут лише у нас є, більше немає. Холодно, але мусиш", - розповідає Олександр Нестерук, учень Яблунівської ЗОШ.

Проект внутрішніх вбиралень, який почали робити в Яблунівській школі ще 2013 року, набув слави "золотого". Згідно з кошторисом, на нього ще у ті роки було передбачено 750 тисяч гривень. За тодішніми цінами - це близько 90 тисяч доларів на 8 вбиралень, загальною площею 52 квадратні метри. Із запланованої суми виділили 550 тисяч гривень. До 2015 року їх освоїли. І відзвітували, що роботи майже завершили.

Тоді ж знімальна група "Інтера" навідалася в магазин сантехніки з'ясувати ціни. І вже тоді сума будівельникам здалася захмарною:

"Ось 600 до 700 гривень можна купити нормальний унітаз. 80-90 гривень нормальна керамічна плитка".

У 2015 році роботи майже скінчили. Минуло чотири роки, а вбиральні так і не здали в експлуатацію. Директор школи каже: відповідальність за завершення об'єкта лежить на районних чиновниках.

Катерина Монич, директорка Яблунівської ЗОШ.

"Я не є розпорядником і замовником будівництва. Замовником будівництва є відділ освіти Хустської РДА".

Ще торік у вересні чиновники хустської адміністрації обіцяли журналістам усе завершити до кінця року.

"На сьогоднішній день нами вишукано необхідні ресурси для того, щоб завершити той спектр робіт, який дає можливість мати декларацію про завершення вбиральні. Орієнтовно - 200 тисяч гривень, цей об'єкт буде до фінансований", - стверджує Михайло Калинич, директор відділу освіти Хустської РДА.

Працівники школи розповідають, що після приїзду знімальної групи "Інтера" у вересні, роботи з облаштування туалету таки продовжили.

"Вони робили там з зовні роботи. Ви бачите, який він є, він ще не введений в дію, недобудований", - зазначила Яна Шостак, заступниця директора Яблунівської ЗОШ.

Тимчасовий голова Хустської РДА, запевняє: туалет готовий, він особисто приїжджав на місце ще в листопаді.

"Ввести в експлуатацію не можна було, бо не всі роботи були передбачені проектом. Всі передбачені роботи - уже виконані. Восени ці роботи завершені. Були виділені кошти, зараз - на стадії введення в експлуатацію", - стверджує Михайло Попович, виконувач обов'язків голови Хустської РДА.

Районні чиновники вкотре пообіцяли: найближчим часом сумнозвісний "золотий туалет" таки введуть в експлуатацію і дітям не доведеться більше бігати до вбиральні на вулицю.