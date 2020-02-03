В Японии произошло извержение вулкана [ Редактировать ]
В понедельник утром, 3 февраля, в Японии, на острове Кутиноэрабу произошло извержение вулкана Синдакэ. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
Столб дыма и пепла из кратера достиг высоты в семь километров, а крупные камни разлетелись в радиусе 600 метров.
Ведомство призвало не подходить к кратеру ближе чем на два километра из-за угрозы выброса камней и пирокластических потоков при новых извержениях.
На Кутиноэрабу, где расположен вулкан, находится несколько пансионатов с горячими источниками, а сам остров целиком входит в состав национального парка Кирисима-Яку.
Последний раз Синдакэ извергался в начале января этого года, а до этого - в ноябре прошлого года.
Напомним, на Филиппинах 12 января, произошло извержение вулкана Тааль, однако жених с невестой решили, что это - не повод отменять свадьбу. Церемония бракосочетания прошла на фоне стихийного явления. Также мы писали о том, как 9 декабря произошло извержение вулкана в Новой Зеландии. Кроме того, недавно стало известно, что остров Гавайи может исчезнуть с лица Земли.
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