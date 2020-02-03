Небезпечний коронавірус: країни закривають кордони для китайців [ Редактировать ]
361 людина померла від пневмонії, яку спричинив новий коронавірус. Понад 17 тисяч інфіковані. Повністю одужали - 475. Такі останні дані від китайського уряду.
Дедалі більше країн закривають свої кордони для китайців. Учора до них долучилася Нова Зеландія. Росія скасувала безвізовий режим із КНР і припинила залізничне сполучення. А країни, що завершують вивезення своїх громадян із Китаю, запроваджують 14-денний карантин для евакуйованих. Через карантинні заходи міжнародні гіганти зупиняють свої заводи й закривають торговельні мережі в країні. Тож уже в цьому кварталі темп економічного зростання КНР може уповільнитися на 2%, а це втрата 62 мільярдів доларів.
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