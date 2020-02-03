В России планируют депортировать иностранцев, которые заражены коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РБК.

Он сообщил, что депортацию иностранцев предусматривает национальный план по предупреждению завоза и распространения вируса.

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"Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин", - рассказал Мишустин.

Мишустин добавил, что Россия уже ограничила въезд гражданам Китая. Ситуация с коронавирусом находится под контролем властей.

"Больные, у которых выявлен опасный вирус, изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сказал российский премьер.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.