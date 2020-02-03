В воскресенье, 2 февраля, в Киеве температура воздуха достигла +10,7 градусов, что на 1,4 градуса выше максимального значения для этого дня, зарегистрированного в 2002 году. Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского.

В связи с этим показателем, среднесуточная температура 2 февраля достигла +7,9 градусов, что на 1,6 градуса выше рекорда температуры, который был зафиксирован 18 лет назад - в 2002 году. По климатической норме, такая температура соответствует значению температуры конца первых чисел апреля.

В среднем в текущем году январская среднемесячная температура в Киеве составляла +0,8 градуса, что на 6,4 градуса выше климатической нормы, таким образом, нынешний январь стал вторым после после января 2007 года в числе самых теплых с 1881 года.

Всего в январе в Киеве за месяц выпало 21 мм осадков, что составило 44% климатической нормы. По подсчетам обсерватории, новая климатическая норма температуры воздуха в Киеве для января составляет -3,2 градуса, что выше предыдущего значения на 2,4 градуса. Новая норма осадков составляет 37 мм, что меньше от предыдущего значения на 11 мм.

Ранее сообщалось, что 3 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение, в частности, по Киеву и Киевской области.