Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил с победой в Супербоуле не тот штат. Об этом сообщает пользователь twitter.

"Поздравляю Канзас-Сити Чифс с отличной игрой и с фантастическим возвращением под колоссальным давлением. Вы представляли штат Канзас и, по сути, США. Наша страна вами гордится", - написал Трамп.

Отметим, Канзас-Сити расположен в штате Миссури, а не в Канзасе. Трамп быстро удалил твит с ошибкой и написал новый, но пользователи успели сделать скриншот.

It’s Missouri you stone cold idiot. pic.twitter.com/O1cAAOFsJ6 — Claire McCaskill (@clairecmc) February 3, 2020

Раньше сообщалось о том, что королева красоты оконфузилась прямо на сцене. А также Ольга Бузова опозорилась на вручении премии.