Дональд Трамп привселюдно оконфузился [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил с победой в Супербоуле не тот штат. Об этом сообщает пользователь twitter.
"Поздравляю Канзас-Сити Чифс с отличной игрой и с фантастическим возвращением под колоссальным давлением. Вы представляли штат Канзас и, по сути, США. Наша страна вами гордится", - написал Трамп.
Отметим, Канзас-Сити расположен в штате Миссури, а не в Канзасе. Трамп быстро удалил твит с ошибкой и написал новый, но пользователи успели сделать скриншот.
It’s Missouri you stone cold idiot. pic.twitter.com/O1cAAOFsJ6— Claire McCaskill (@clairecmc) February 3, 2020
Раньше сообщалось о том, что королева красоты оконфузилась прямо на сцене. А также Ольга Бузова опозорилась на вручении премии.
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