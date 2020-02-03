"Укртрансгаз" и "Укрнафта" заключили мировое соглашение по спору на 15 миллиардов гривен. Соглашение утвердил Хозяйственный суд Киева, передает глава набсовета "Укрнафты" Юрий Витренко в Facebook.

Известно, что спор касался двух миллиардов кубометров газа, который не могли разрешить в течении нескольких лет.

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Согласно соглашению, "Укрнафта" передаст этот газ "Нафтогазу" по заключенному договору купли-продажи.

После "Нафтогаз" должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные специальные обязательства, рассчитаться за этот газ с "Укрнафтой", а также оплатить до 14,6 млрд грн за газ, который "Укрнафта" будет добывать и передавать "Нафтогазу" в будущие периоды; "Укрнафта" все эти средства направит в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающих в связи с проведением этих операций.

Соглашением предусмотрено, что если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства и до 1 апреля не рассчитается эти объемы газа в хранилищах, этот газ должен быть возвращен "Укрнафте".

Раньше сообщалось о том, что с 1 февраля 2020 года в Украине изменят цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. А также в январе 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей.