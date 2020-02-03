Надя Дорофеева поразила поклонников сексуальным нарядом [ Редактировать ]
Знаменитая украинская артистка Надя Дорофеева покорила пользователей сети новым сексуальным образом. Соответствующее фото она опубликовала в популярной социальной сети.
На снимке Дорофеева позирует в розовом костюме с мини-шортами и в белом ультракоротком топе.
Вчера в теплой Одессе был фестиваль с обновленным составом жюри , если вы понимаете о чем я... скоро ..., - написала знаменитость.
Раньше сообщалось о том, что обнаженная Дорофеева ошарашила поклонников. Мы также писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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