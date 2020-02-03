Загинули шестеро турецьких військових, ще кілька поранені

Унаслідок обстрілу з боку російської авіації та сирійських проурядових сил в Ідлібі загинули шестеро турецьких військових, ще кілька поранені. Анкара стверджує - сирійці відкрили вогонь попри попередження про місце перебування турецьких вояків.

У відповідь Туреччина завдала ударів по 40 сирійських об'єктах. Президент країни Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що ліквідовані 35 сирійців. Москву ж попередив, щоби та не втручалася в ситуацію.

Через наростання напруження скасовано спільне патрулювання Туреччини і Росії. Напередодні турецька армія розпочала перекидання бронетехніки до кордону із сирійською провінцією Ідліб, де сили Асада та Росії посилили свій наступ проти сирійської опозиції.

Офіційно Анкара твердить, що мета - зміцнення позицій турецької армії. Однак сирійські проурядові ЗМІ вважають, що насправді Туреччина має на меті завадити наступу.