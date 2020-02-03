В понедельник, 3 февраля, в Днепре на Слобожанском проспекте произошло серьезное ДТП. Известно, что маршрутный автобус столкнулся с Renault и на скорости врезался в столб. В аварии пострадали четыре пассажира маршрутки. Их с травмами разной степени тяжести с места аварии забрала "скорая", передает "Информатор".

По предварительной информации, основанной на словах водителей обоих транспортных средств, вероятный виновник аварии - водитель Renault. Он резко начал поворачивать направо, из-за чего "подрезал" маршрутку. Водитель последнего, пытаясь избежать столкновения, резко вывернул руль вправо, но потерял контроль над автомобилем, вследствие чего съехал с дороги и врезался в столб.

Четыре человека, которые находились в салоне маршрутки, получили довольно серьезные травмы. У кого-то рассечена бровь, травмированы глаза, некоторые получили травмы ног. Все были в сознании - их с места аварии госпитализировали.

Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.