Жителі містечка на Миколаївщині перекрили трасу міжнародного значення, щоб привернути увагу місцевої влади до високих тарифів на комірне. Що з того вийшло - бачила Марина Михайловська.

"Нас уже достало! Будем виходить і через неделю!"

Дев'ята ранку. На трасі у Вознесенську, що веде на Київ, неспокійно. Близько двохсот людей вийшли на акцію протесту.

"Куб води з каналізацією у нас коштує 67,75 коп. З першого січня. А було 50 з чимось гривень", - говорить Олександра Железняк, жителька Вознесенська.

Жінка скаржиться, що на пенсію вижити майже неможливо. А після цьогорічного підвищення тарифів на воду, газ, електроенергію та вивезення сміття боїться, що комунальні послуги не зможе оплатити навіть із субсидією.

"На комунальні послуги заплатить за газ, світло, воду в мене виходить більше 600 грн. А надо і порошок купить, і голову помить. У мене залишається на прожиття 250 грн. А іншим пенсіонерам залишається ще менше", - говорить Олександра Железняк, жителька Вознесенська.

Тарифи на водопостачання та водовідведення у Вознесенську зросли в середньому на 20 відсотків. Люди вимагають повернути торішні розцінки. Під час акції заблокували десятки машин.

"Я підтримую! Це і мої права. Акція повинна бути, щоб влада нас почула. Тому я "за". Але зараз я спішу", - говорить Микола Петренко, житель Вознесенська.

У місцевому водоканалі пояснюють - підприємство збиткове. А тариф вимушені підняти через здорожчання електроенергії та зростання мінімальної зарплати.

"В 2019 году за счет поднятия цен на электроэнергию мы были ежемесячно убыточны на 150-200 тысяч гривен. В 2020 из-за повышения транспортировки по электроэнергии ожидаемый недобор денег 15-20 тысяч", - говорить Олексій Вдовиченко, директор КП "Водопостачання міста Вознесенська".

А ось на думку міського голови Віталія Лукова, тарифи у Вознесенську обґрунтовані. Хоча з водовідведенням проблеми є. Система складна, стара та енергозатратна. Мовляв, говорити про економію можна лише після її модернізації.

"Найближчим часом це вирішити неможливо. Це питання не одного місяця та, можливо, не цього року. Об'єкти по 42 мільйонів не впроваджуються одночасно. Потрібно спочатку проект зробити, пройти державні експертизи, потрібно знайти ці 42 млн", - говорить Віталій Луков, міський голова Вознесенська.

А от люди чекати не збираються. Кажуть: якщо керівництво міста до них не дослухається, за два тижні протестуватимуть знову.