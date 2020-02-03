Перед погоджувальною радою опозиційні депутати теж провели засідання. Головні теми - соціальні. Про все розкаже Юлія Жешко.

Робота парламенту сьогодні розпочалася задовго до початку погоджувальної ради. Депутати від опозиції ініціювали нараду з соціальних питань. Під час якої обговорили з десяток актуальних тем, які мали б стати основними - на порядку денному цього сесійного тижня.

"Задача, которую перед нами ставили люди - это пересмотреть соцстандарты и дать стимул экономического развития. Поддержать производителя. Но, к сожалению, всю осень занимались турборежимом. И у монобольшинства не дошло, не хватило времени и внимания для важных решений. Поэтому, лидеры общественных организаций собрались здесь чтобы предотвратить возможные ошибки. Которые свершаться буквально на следующей неделе", - говорить Наталія Королевська , народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Оскільки захід відбувся перед погоджувальною радою мав за мету скорегувати порядок денний, запропонований парламентською більшістю. Тож, громадські діячі наполягли на відтермінуванні закону про ринок землі та закону про працю. Натомість пропонували внести низку проектів про соціальні гарантії та захист переселенців з Донбасу.

"Ми підтримуємо вас як суспільну силу, яка хоче добра країні і громадянам. Я бачу резолюцію сьогоднішнього зібрання. Все добре прописано і сформовано. Ми проголосуємо. Але хочу звернути вашу увагу на один пункт. Який красномовно говорить про те, яким чином ставляться до ваших вимог. Це рішення Конституційного суду. Рішень 4. Ви про них знаєте, бо дехто з вас був учасником і заявляв ці вимоги до КС. Тому що були порушені права наших громадян", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, конституційний суд постановив - відновити усі соціальні гарантії українціям. Це стосується більшості соціальних виплат та пільг. Але Кабмін усі судові вироки - проігнорував. Тож, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" пообіцяв - з приводу не законних дій уряду нардепи знову звернуться до Конституційного суду. Підписи почнуть збирати вже завтра. Однак, дискусія велася не лише з цього приводу.

"1638 грн. - минимальная пенсия. 65 долларов. Власть имела возможность поднять этот стратегически-важный соцпоказатель. Как минимум до уровня 2013 года. В размере 113 долларов. Дали свои предложения как это сделать. к сожалению мы не были услышаны. Но мы поняли - проблема простых людей остается проблемой простых людей", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Урешті, ініціативи народних обранців на цей парламентський тиждень погодили спільним голосуванням. Після чого визначилися з приорітетами.

"Велике прохання - наголосити на тому, що ті закони які мають реформували соцполітику, подані радою і Кабміном - не підтримуються".

"Ми добиватимемось справедливості. А ви, сподівась, нас в цьому підтримаєте. Тому, підбиваємо підсумки. Я зараз іду з Нестором Шуфричем на корекційну раду. Я розкажу, що ви звертались. Надам звернення. Ми привернемо увагу до вашого засідання. Суспільство повинне бачити, що є люди, які відстоюють їхні права. Ми вас підтримаємо", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".