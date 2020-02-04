В Україні оголосили штормове попередження [ Редактировать ]
В Україні оголосили штормове попередження. На територію нашої країни насувається циклон із холодом та значними опадами. Від сьогодні сильний сніг та вітер охоплять західні регіони.
Завтра негода дістанеться центральних областей. Потужні хуртовини прогнозують на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. У ДСНС закликали водіїв враховувати ускладненння погодних умов при плануванні подорожей.
по теме
В Украине перекроют движение из-за снегопада
Во вторник, 4 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков сделал заявление
Шторм "Глорія": в Іспанії загинув українець
У Барселоні жителі насилу пересуваються вулицями - всюди розтрощені мотоцикли й повалені дерева
У державному медичному закладі уперше здійснили складну операцію
Лікарі Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру провели оперативне втручання - кріоабляцію - лікування сердечної аритмії за допомогою холоду
Як кожен українець може допомогти онкохворим дітям
Українські урядові програми допомоги онкохворим, м'яко кажучи, залишають достатньо місця для діяльності благодійників
Часть шасси попала в двигатель: в Испании экстренно сел самолет
В Мадриде самолет со 130 пассажирами совершил экстренную посадку