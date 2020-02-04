В Україні оголосили штормове попередження. На територію нашої країни насувається циклон із холодом та значними опадами. Від сьогодні сильний сніг та вітер охоплять західні регіони.

Завтра негода дістанеться центральних областей. Потужні хуртовини прогнозують на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. У ДСНС закликали водіїв враховувати ускладненння погодних умов при плануванні подорожей.