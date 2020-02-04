Хто проти Трампа? Увага всієї Америки прикута зараз до провінційного штату Айова, де першими у всій країні провели так звані "кокуси". Що це таке? І чому в демократів усе пішло не так? Дмитро Анопченко - про те, хто має найбільше шансів позмагатися з Трампом за крісло в Білому домі.

У спортивних залах і їдальнях шкіл, читальних залах бібліотек, церквах, муніципальних будинках і навіть у великих магазинах чи пожежних частинах - збиралися напередодні ввечері жителі Айови, штату на Середньому Заході, який часто називають "серцем Америки". Словом "кокус" тут називають зустрічі активістів, де обирають делегатів на партійні з'їзди. Саме з'їзд цього літа визначить, хто з кандидатів у президенти, один-єдиний від кожної партії, змагатиметься за крісло глави держави, тож усі борються, щоб отримати побільше "своїх" делегатів.

"Це такий безлад щоразу. А нині все ще більш сумбурно, але працює ж".

"Явка людей більша, ніж зазвичай! Бо всі хочуть Трампа випхати, тож демократи опинилися в одному човні".

Для прихільників республіканців інтриги взагалі не було. Окрім Дональда Трампа, вони кандидата взагалі не бачать. І результати після підрахунку голосів мало кого здивували - чинного президента підтримали понад 97% однопартійців.

Інша річ - демократи. У них і кандидатів багато, і з підрахунком голосів не склалося. Вийшло так, що навіть самі кандидати в президенти не знають, хто переміг в Айові.

"Як кандидат, я б хотів знати, що сталося, і Америка хотіла б це знати".

А стався скандал. Мобільний додаток, який цього року спеціально розробили для оперативного підрахунку голосів, дав збій, а рахувати за паперовим протоколом, вручну, навіть не планували, сподіваючись на сучасні технології. Тому й виявилися не готовими. З'явилася навіть версія про втручання російських хакерів, але її відкинули, визнавши - це в них самих технічні неполадки. І Дональду Трампу це дало привід для кепкування із суперників.

У демократів "кокус" - повна катастрофа. Нічого не працює - це схоже на те, як вони країною керували.

Тож поки що всі послуговуються лише даними екзит-полів. Газета The New York Times прогнозує, що в трійці лідерів буде "стара гвардія" - сенатори Берні Сандерс, перше місце з 33% голосів, Елізабет Воррен, 15% і третє місце і "нова кров" - мер невеликого провінційного містечка та ще й неприхований гей Піт Буттеджадж, імовірне друге місце і 21% голосів; його прорив - це відлуння світового тренду, відповідь тих виборців, кому набридли старі політики й необхідні свіжі обличчя. Для Джо Байдена, якого преса давно охрестила найвірогіднішим суперником Трампа, а за нього в Айові - лише кожен десятий, це, звичайно, великий удар по самолюбству. Але не варто забувати - перегони тільки починаються.