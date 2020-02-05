Синод ПЦУ не поддержал инициативу митрополита Луцкого и Волынского Михаила относительно служения в своей епархии рождественской литургии 25 декабря по новому стилю. Об этом сообщает церковная пресс-служба.

Члены синода назвали это "самовольным" и "единоличным" решением архиерея и "нарушением канонического порядка" и подчеркнули, что "непродуманное и поспешное внедрение календарной реформы может привести к углублению и появлению еще большего разделения среди украинцев".

В ПЦУ также определили границы возможного на этом этапе празднования Рождества по новому стилю.

Синод разрешил там, где для этого есть объективные обстоятельства и пастырская необходимость, с благословения правящего архиерея 25 декабря нового стиля совершать лишь молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение колядок.

На заседании также создали Синодальную календарную комиссию и назначили ее руководителя - ректора Киевской православной богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка. Как отметили в ПЦУ, такое решение продиктовано необходимостью внедрения календарной реформы.

Необходимость внедрения календарной реформы в Православной Церкви Украины нужно взвешенно и конструктивно обсуждать, учитывая мнение общества. Для этого на очередном заседании Священного Синода под председательством Предстоятеля создали Синодальную календарную комиссию и назначили ее руководителя - ректора Киевской православной богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка.

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