На сході країни, як і в попередні дні, окупанти ведуть вогонь із мінометів, зокрема і важких 120. Били по Новотошківському та Оріховому на Луганському напрямку. Загалом, за добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів, минулося без втрат. Сьогодні найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів поблизу Новотроїцького.