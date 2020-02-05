На Донбасі бойовики ведуть вогонь із мінометів [ Редактировать ]
На сході країни, як і в попередні дні, окупанти ведуть вогонь із мінометів, зокрема і важких 120. Били по Новотошківському та Оріховому на Луганському напрямку. Загалом, за добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів, минулося без втрат. Сьогодні найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів поблизу Новотроїцького.
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