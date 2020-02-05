В среду, 5 февраля, глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что выплата пенсий жителям оккупированного Донбасса через посредника станет возможной благодаря новому закону, который разрешает посреднику получать выплаты при наличии документа, заверенного нотариусом, пишет "РБК-Укарина".

В случае принятия законопроекта № 2083-Д посредники смогут получать пенсии со справкой от нотариуса.

Не смогут посредники получать пенсию, пока это не будет заверено нотариусом на нашей подконтрольной территории. А все действия нотариуса, которые происходят на той территории, не принимаются нашей стороной. Поэтому все происходящее (снятие выплат с пенсионных карточек посредниками, - ред.) происходит с нарушением действующего законодательства.

Она также отметила, что механизма выплат украинских пенсий на оккупированном Донбассе нет.

"Поэтому человек должен приезжать к нам и верифицироваться… Отсюда и возникают все технические особенности, которые есть в законопроекте 2083-Д", - добавила Третьякова.

Ранее мы писали, что в Украине выросла минимальная пенсия.

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