На Луганщині голодують шахтарі та їхні сім'ї. Через борги по заробітній платі працівники шахти "Гірська" влаштували страйк. Протягом півроку люди взагалі не отримують платню. А місцеві крамниці харчі їм у борг вже не відпускають. Про шахтарський протест розповість Ігор Левенок.

У відчаї, дружини шахтарів вдаються до крайньої заходу - голодування. Хоча, жінки розповідають, на голодній пайці їхні родини фактично сидять від літа. Відколи вугільне підприємство почало боргувати працівникам зарплату.

"Что нам есть если дома холодильник уже пустой! Ничего уже нет и занимать не у кого. Нам уже никто в долг не дает и с нас уже смеются", - говорить Ксенія, дружина шахтаря.

Шахта "Гірська" на Луганщині. Входить до складу державного підприємства "Первомайськвугілля". Виробнича потужність 400 тисяч тонн вугілля на рік. Тисяча шістсот працівників. Третина населення двадцятитисячного містечка Гірське - це шахтарі та їхні родини. І вперше за два десятка років ці люди виборюють свої кревні ось так - голодуванням. Роботу копальні тимчасово призупинили.

Стабильность. Видите, какая у нас невыплата заработной платы. Нет, выплата только три раза в год. А невыпалата зарплаты - вот это у нас стабильно", - пояснює Сергій Чучалов, шахтар.

"Вчера женщины, жены шахтеров в 12 часов дня объявили голодовку. Десять человек. Я к ним присоединился, одиннадцатый. Шахтеры второй смены отказались опускаться в шахту. За ними третьей и четвертой. И сегодня первой. К нам присоединилась сегодня шахта "Карбонит", - говорить Віктор Видиш, голова профспілкової організації шахти "Гірська".

Гірники йдуть до своїх керівників. Ті проблему усвідомлюють. Та здатні лише озвучити цифри боргів і розповідають про можливі наслідки шахтарського страйку.

"Техногенные и технологические последствия. На сегодняшний день задолженность по заработной плате составляет сто тринадцать миллионов гривен. Имеется задолженность по ноябрю и на сегодняшний день мы получили двадцать миллионов и еще сорок миллионов имеется задолженность по декабрю месяцу. Это не считая небольших долгов, которые накопились с июня месяца и не выплачены", - говорить Борис Перепелиця, керівник ДП "Первомайськвугілля".

Поруч із шахтоуправлінням розташована продуктова крамниця. Харчами торгує пані Інна. Каже - у самої чоловік і син працюють на копальні, але шахтарям у борг вона не відпускає. Господар лавки заборонив.

"Просят, а кто платить будет. Мы не даем в долг, а под что им давать, когда они отдадут?"

Тепер страйкарі п'ють лише воду. На шахті чергуватимуть цілодобово. Аж поки не отримають зароблене.