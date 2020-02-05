Афери та масштабна корупція: в опозиції назвали загрозу від закону про землю [ Редактировать ]
Ринок землі вже завтра законопроект про нього винесуть на голосування в парламенті. Але депутати вже визначилися, чи підтримувати цю ініціативу. Тож чи стане голосів для відкриття земельного ринку в Україні - дивіться далі.
У парламентській більшості заявляють, що готові на справжній героїзм задля ухвалення Закону "Про землю" працюватимуть ненормований робочий день.
"Наврядчи за один день ми справимося, але в нас є прекрасна норма регламенту, за якою можна і до вичерпання порядку денного працювати і можемо ніч попрацювати разом з вами", - говорить Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу".
"Все буде залежати від настрою залі, якщо депутати не будуть погоджуватися на такі підходи, то мені здається що більше доби тримати депутатів в залі ніхто не зможе і вони змушені будуть перенести на наступний день", - говорить Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність".
Опозиція чекає від парламентської більшості регламентських хитрощів, щоб домогтися свого і отримати позитивне голосування. Купа поправок, що виникли після першого читання не врахована. Значний перелік пропозицій від фракцій, що не входять до більшості, за їхніми заявами, - проігнорована.
"Ми пропонували розбити впровадження земельної реформи на етапи, спочатку дати можливість фермерам і малим фермерам до п'яти тисяч гектар викупити цю землю за допомогою державного фінансування, а після цього вже перейти на більш відкритий ринок де можуть купляти і юридичні особи українські і інші громадяни", - говорить Юлія Клименко, народний депутат, "Голос".
З парламентської трибуни та в кулуарах повідомляють: завтра під стінами Верховної Ради мають відбутися масштабні акції протесту противників реформи ринку землі.
"Завтра біля Верховної Ради збираються аграрії всі асоціації у них повний збір профспілки громадські організації партії з'їжджаються, які не підтримують продаж землі і це завтра буде реальний бій за Україну", - говорить Юлія Тимошенко, лідер фракції "Батьківщина".
Найбільше непокоїть опозицію те, що досі не відпрацьовані основні складові земельної реформи: єдиний земельний кадастр та земельний банк. Існує ймовірність афер та концентрація масштабних площ сільськогосподарських угідь в руках лише кількох покупців. Яких визначатимуть - корупційними методами.
"У нас готово уже обращение в КС, замечания, этот закон, я убежден, будет отменен, поэтому своих хозяев, МВФ, они могут обманывать, но они делают вещи, которые противоречат конституции. Потому что вся земля принадлежит людям и если есть государственная земля - она должна быть распаевана, должны быть обеспечены все граждане Украины", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".
Ухвалення закону про ринок землі є однією з умов виділення нового траншу міжнародним валютним фондом. У першому читанні закон уже був ухвалений у листопаді минулого року.
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