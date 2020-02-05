В Киеве Печерский районный суд продлил до 4 апреля арест Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил судья Виталий Писанец на заседании.

Суд поддержал заявление прокуратуры о том, чтобы продлить меру пресечения на 60 суток. Сторона защиты Антоненко просила отпустить его из-под стражи на поруки.

Читайте также Убийство Шеремета: Дугарь продлили домашний арест

За него поручились волонтеры, а среди них оказался оказался депутат Верховной Рады Михаил Бондарь.

Также, на заседании допросили музыканта Александра Положинского, который заявил, что знаком с Антоненко около 20 лет и характеризует его исключительно с положительной стороны.

Напомним, 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.