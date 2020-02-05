Дело Шеремета: суд продлил арест Антоненко [ Редактировать ]
В Киеве Печерский районный суд продлил до 4 апреля арест Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил судья Виталий Писанец на заседании.
Суд поддержал заявление прокуратуры о том, чтобы продлить меру пресечения на 60 суток. Сторона защиты Антоненко просила отпустить его из-под стражи на поруки.
За него поручились волонтеры, а среди них оказался оказался депутат Верховной Рады Михаил Бондарь.
Также, на заседании допросили музыканта Александра Положинского, который заявил, что знаком с Антоненко около 20 лет и характеризует его исключительно с положительной стороны.
Напомним, 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
по теме
Убийство Шеремета: появились новые записи разговора Пумы и Бучи
В деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета появились новые детали
Убийство Шеремета: военные подтвердили алиби Дугарь
В пятницу, 17 января, Печерский районный суд Киева рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения для Дугарь
"Решение принято": Положинский уходит из группы "Тартак"
Популярный музыкант Александр Положинский решил уйти из групп "Тартак" и "Бувье"
Ратаковски в прозрачном белье взбудоражила фанатов
Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенным фото
Анастасия Заворотнюк неожиданно исчезла - СМИ
Российская актриса Анастасия Заворотнюк проходила лечение в одной из клиник Москвы