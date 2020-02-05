Убийство Шеремета: Дугарь продлили домашний арест [ Редактировать ]
В Киеве Печерский районный суд продлил домашний арест Яны Дугарь, которую подозревают в убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил судья Виталий Писанец на заседании.
В суде поддержали ходатайство прокуратуры, которая требовала продлить меру пресечения для Дугарь. Но, сторона защиты требовала отменить домашний арест.
Ей запретили покидать место жительства в ночное время.
Напомним, 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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