Полицейский на встрече выпускников обокрал одноклассников [ Редактировать ]
Николаевский полицейский во время встречи одноклассников обокрал четырех своих товарищей. Об этом "Преступности.нет".
Известно, что бывшие одноклассники собрались в одном из заведений в Центральном районе Николаева в субботу 1 февраля.
Спустя какое-то время некоторые из отдыхавших в одной компании людей заметили, что у них из сумок пропали деньги. Оказалось, что всего исчезло около 4,5 тысяч гривен из четырех сумок. Пострадавшие вызвали на место происшествия полицейских, а также обратились к персоналу заведения.
После просмотра камер видеозаписи стало понятно, что пока все ушли танцевать в удобный момент мужчина достает кошелек из чужой сумки и забирает из него деньги, а потом возвращает сумку на место.
После просмотра видео разбирательства начали развиваться несколько иначе. Мужчина начал всячески извиняться перед пострадавшими и пообещал вернуть все деньги. Пострадавшие отказались писать заявления относительно своего одноклассника.
Отметим, что другие граждане, которые в тот вечер также отдыхали в этом заведении, во время приезда полиции обратили внимание на странную ситуацию в туалете – там был мужчина, который забыл закрыть полностью дверь, и случайный свидетель заметил, как первый пытался смыть деньги в унитаз.
Раньше сообщалось о том, что под Житомиром сотрудники СБУ задержали чиновников, которые занимались хищением государственных лесных ресурсов области.
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