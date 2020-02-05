Отримувати урядовці зможуть від 30 до шістдесяти тисяч гривень на місяць

Зарплати міністрів тепер прив'яжуть до середньої по країні. Про це розповів очільник уряду Олексій Гончарук на нараді у президента.

Платитимуть урядовцям у межах від трьох до п'яти середніх зарплат, а максимальна премія не перебільшуватиме одного окладу.

Відтак отримувати урядовці зможуть від 30 до шістдесяти тисяч гривень на місяць.