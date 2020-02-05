Зарплати міністрів прив'яжуть до середньої по Україні [ Редактировать ]
Зарплати міністрів тепер прив'яжуть до середньої по країні. Про це розповів очільник уряду Олексій Гончарук на нараді у президента.
Платитимуть урядовцям у межах від трьох до п'яти середніх зарплат, а максимальна премія не перебільшуватиме одного окладу.
Відтак отримувати урядовці зможуть від 30 до шістдесяти тисяч гривень на місяць.
по теме
Кредиты для бизнеса: Кабмин запустил новую программу
В понедельник, 3 февраля, правительство Украины запустило государственную программу доступных кредитов
В Україні модернізують 217 відділень екстреної медичної допомоги - Кабмін
На це у держбюджеті передбачено 6 мільярдів гривень: 1 мільярд - на ремонт відділень, а 5 мільярдів - на обладнання
У Кабміні створили "Офіс контролю викидів у повітря"
Гучні звільнення і не менш гучні призначення. Ліквідація деяких комісій і створення нового державного органу контролю
Залізницю України віддадуть менеджерам із Німеччини - Олексій Гончарук
Уряд хоче віддати державну компанію в управління національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn терміном на 10 років
Гончарук предложил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров госкомпаний
Премьер-министр Алексей Гончарук предложил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров государственных компаний