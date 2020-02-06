Виправдали. Американська драма із імпічментом Дональду Трампу нарешті закінчилася. Сенат не затвердив звинувачення проти президента. Як це було? І чи означає вирок, що "український скандал"вичерпано? Дмитро Анопченко розбирався у цьому питанні.

Із перевагою в 3 і в 4 голоси Сенат визнав Трампа "невинуватим"у тому, за що нижня палата постановила оголосити йому імпічмент - перевищенні повноважень та протидії Конгресу.

"Кожен сенатор, ім'я якого чи якої назвуть, має встати і виголосили - "винен" чи "не винен".

Дива не сталося. Всі до єдиного демократи звинувачення підтримали, всі республіканці (за винятком 72-річного сенатора з Юти Мітта Ромні, у якого на Трампа давні особисті образи) - проголосували за виправдання президента. То ж взяли кількістю.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконел, вийшовши до преси після голосування, передав саркастичний привіт колегам-конгресменам, які затіяли імпічмент. Сказав, "ніколи такого більше не робіть".

"Вони думали, що це чудова ідея. Але у короткостроковій перспективі це стало колосальною політичною помилкою".

Спікер Пелосі навпаки звинуватила сенаторів республіканців у зраді американської конституції, а президента Трампа назвала загрозою для демократії країни. Наголосивши - "продовжать захищати країну". Що саме мала на увазі - не пояснює, але її колега, сенатор Шумер, проговорився. Сказав, якщо Трамп знову порушить закон - Палата представників наново, в друге має ініціювати імпічмент.

"Він був виправданий без фактів, без чесного судочинства, а це означає, що виправдання фактично нічого не варте", - говорить Чак Шумер, лідер демократів в Сенаті США.

Дональд Трамп публічно своєї радості не показав (навіть у "Твіттері" - нічого), замість нього переможні заяви оголосив віце-президент Пенс.

"Демократи намагаються "збити" цього президента, оскільки вони не здатні проти нього балотуватися. І думаю, вони спробували оголосити йому імпічмент лише тому, що знають - не зможуть перемогти Дональда Трампа у листопаді 2020", - говорить Майк Пенс, віце-президент США.

Пенс каже, демократи тільки собі гірше і зробили. І частково його слова підтверджують соціологічні дані. Опитування "Геллапа" несподівано показало - у Трампа зараз рейтинг довіри найвищий за всю історію його президентства. 49% підтримки

Тому все, що залишається противникам президента - організовувати акції протесту. Яскраві акції добре показують по ТБ - і це найкращий споcіб і увагу звернути і переконувати тих, хто ще вагається.

Мітингувальників поки небагато, але навесні обіцяють вже десятки тисяч людей по всій країни мобілізувати. І кажуть: попри формальне виправдання - спокою президентові все одно не дадуть.