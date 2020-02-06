Оскар-2020: робітники викладають славетну червону доріжку [ Редактировать ]
У Голлівуді завершують приготування до церемонії вручення премії "Оскар". Щоб встигнути покласти трьохсот метрову червону доріжку біля голлівудського кінотеатру "Долбі" робота кипить і вдень, і вночі.
Організатори кінозаходу запевняють усе триває за планом. Головна подія у галузі кіномистецтва вперше в історії відбудеться на початку лютого - вже цієї неділі.
по теме
Голлівуд завершує приготування до "Оскару"
Щоб встигнути покласти трьохсот метрову червону доріжку біля голлівудського кінотеатру "Долбі" - робота кипить і вдень, і вночі
Прогнозы на "Оскар" случайно слили в соцсети
В официальном twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук опубликовали список вероятных победителей "Оскара"
BAFTA-2020: Гоакін Фенікс став кращим актором
Також кілька відзнак виборов "Джокер". За головну роль у ньому Гоакіна Фенікса визнано найкращим актором
Український фільм виграв приз за кращу режисуру на кінофестивалі "Санденс"
Українське кіно теж отримало нагоду для радощів. Документальна стрічка київської режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна ніби апельсин" виграла приз за кращу режисуру на американському кінофестивалі "Санденс".
Українська стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" виграла приз на кінофестивалі "Санденс"
Стрічка розповідає про родину, яка живе у зоні бойових дій на сході України і знімає документальне кіно про своє життя, намагаючись переосмислити його