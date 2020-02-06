У Голлівуді завершують приготування до церемонії вручення премії "Оскар". Щоб встигнути покласти трьохсот метрову червону доріжку біля голлівудського кінотеатру "Долбі" робота кипить і вдень, і вночі.

Організатори кінозаходу запевняють усе триває за планом. Головна подія у галузі кіномистецтва вперше в історії відбудеться на початку лютого - вже цієї неділі.