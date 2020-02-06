Первые отставки и перестановки в правительстве Гончарука заставляют тех министров, которые находятся в "зоне риска", активно демонстрировать свои достижения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий, например, фактически ежедневно отчитывается на своей Facebook-странице о небывалых успехах во вверенной ему отрасли.

Большинство из заявленного, правда, не выдерживают проверки временем. Неожиданно выясняется, что запущенный министерством "Транспортный портал" не решает проблемы международных перевозчиков, а лишь усугубляет их. И, в итоге, вынуждает транспортников объявить забастовку, с требованием остановить хаотические управленческие решения и новации. Или же оказывается, что министр не совсем корректно информирует общественность о договоренностях с Deutsche Bahn, провоцируя волну насмешек над горе-управленцами в соцсетях.

В целом - очень многое из того, что презентуется как "успехи и достижения молодого реформатора и его команды" - является только пиаром разной степени качества. Своеобразным "мыльным пузырем", который по определению иллюзорен и недолговечен.

Это касается не только текущей деятельности МИУ, но и ее "телодвижений", направленных на то, чтобы доказать наличие у "молодых реформаторов" "державницького мислення" и способности к реализации стратегических программ развития отрасли.

30 декабря 2019 года, подводя итоги четырех месяцев работы во главе министерства, Криклий заявил, что, работая в режиме 24/7, он и его команда успели "чимало зробити". И среди этих топ-достижений особое внимание уделено тому факту, что министерством, якобы, "розроблено, підготовлено до фінальної стадії розгляду Верховною Радою або вже прийнято" более десятка законопроектов.

При этом в рубрике "вже прийнято" министр упомянул семь законопроектов.

Как и в случае с остальными "успехами", эти данные не выдерживают элементарного факт-чекинга.

Стоит отметить, что подобная подача информации министром в принципе позволяет жонглировать цифрами, поскольку стадия "підготовано" в недрах министерства (но не обнародовано и еще не подано на рассмотрение в парламент) - не подлежит проверке. Схожая ситуация и с принятыми законами. Министр уточнил, что эта цифра (семь) получается только "разом з ратифікацією угод". Но предпочел умолчать, что все эти соглашения а) заключались еще при "попередниках" и б) строго говоря не являлись индивидуальными "разработками" МИУ (подавались в ВР от имени Кабмина).

Например, международное соглашение "Про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА" готовилось и подписывалось предыдущим правительством. А вся "выдающаяся" роль чиновника сводилась к тому, что он подписал полностью готовый пакет документов и передал его в Кабмин. Но подачу на ратификацию этого соглашения МИУ "засчитывает" себе как подготовку "законодавства про мультимодальні перевезення".

Не менее любопытной является и ситуация с другими законопроектами, которые упоминал Криклий в своем "предновогоднем" отчете. Некоторые из них также подготовлены задолго до того момента, когда молодой политик вообще проявил интерес к транспортной отрасли. Например, попытки создания национального регулятора в сфере транспорта предпринимались еще правительством Яценюка. Проект "Закону про державне регулювання у сфері транспорту" был подан на рассмотрение Верховной Рады был зарегистрирован 28 января 2016 года.

Есть основания считать, что и в этом случае роль нового министра в подготовке законодательного акта сводилась к подписанию уже готового проекта, доставшегося "в наследство" от предыдущей команды.

Более того, Министерство инфраструктуры не смогло даже сымитировать обсуждение/дискуссию экспертов на эту тему. Согласно данным на сайте МИУ в общественном обсуждении Проекта Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту" принял участие 1 (один) человек, который воздержался от того, чтобы поддержать этот законодательный акт.

Много интересного кроется и за внесенным в "реестр успехов" законопроектом "Про внутрішній водний транспорт". Министр скромно умалчивает, что существовало три варианта законопроекта. Очевидно в качестве "министерского" он засчитывает тот, который был подан депутатами от "Слуги народа" (регистр. №1182-1). Главным научно-экспертным управлением Верховной Рады к нему были высказаны около 20-ти настолько серьезных замечаний, что 20 декабря 2019 года "монобольшинство" дружно отправило законопроект на повторное первое чтение.

Кстати, среди авторов нового варианта законопроекта (также подготовленного в недрах министерства?) числится и внезапно ставший знаменитым Евгений Брагар. Что не помешало В. Криклию присоединиться к волне "шуток о собачке". Хотя это явно тот случай, когда одному "молодому дарованию" стоило бы воздержаться от насмешек над другим. Ведь корни проблем - что у министра, что у депутата - один. Самоуверенность, некомпетентность и склонность к необузданному самопиару…

Таким образом, законодательные инициативы, которые выдаются за "успехи" МИУ, на поверку оказываются или наработками предыдущих правительств, или скоропалительными и сырыми новациями, которые не удается протягивать через парламент даже тогда, когда он работает в "турборежиме".

Реальность же такова, что так называемая "команда Криклия" (в которой нет практически ни одного специалиста по вопросам транспорта и инфраструктуры) продолжает руководить отраслью, даже "не вникая" в сущность стоящих перед нею проблем. Пока у них есть "заготовки" законопроектов и международных соглашений предыдущих лет. Несложно также найти "слугу народа" (а ля Брагар), который подпишется под любым законодательным "полуфабрикатом", подготовленный в МИУ для создания видимости работы. Благо, что не предусмотрено никакой ответственности за такого рода "суррогатное законотворчество".

Что будет дальше, когда все "мыльные PR-пузыри" лопнут и "окозамилювання" уже не будет срабатывать - министр, похоже, не задумывается. Очевидно рассчитывая, что для такого опытного ( реформатора) имитатора всегда найдется руководящая должность…

Эдуард Макаров