Первая кровь в парламенте: Тимошенко травмирована [ Редактировать ]
Заседание Рады в четверг, 6 февраля, началось с блокирования трибуны депутатами. Во время этого один из депутатов получил травму.
На место спикера Дмитрия Разумкова встала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она так крепко держала микрофон спикера, что до крови порезала руку.
Фото Тимошенко с окровавленной рукой опубликовал в Facebook народный депутат Андрей Мотовиловец.
Раньше сообщалось о том, что в Верховной Раде произошла потасовка из-за рассмотрения закона о рынке земли.
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