Мы продолжим борьбу и не позволим за бесценок продать украинскую землю международным финансовым спекулянтам. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя рассмотрение законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Он отметил, что оппозиционеры будут настаивать на рассмотрении всех своих поправок к данному законопроекту - их более 3 тысяч.

"Мы внесли поправки, которые нам подсказали фермеры. Они предполагают переходной период, при котором землю могут покупать только физические лица; ограничение по продаже в одни руки - не более 500 га; через три года, после переходного периода, для юридического лица - не более 5 тыс. га", - рассказал парламентарий.

"Но все это только после проведения референдума. Без референдума никакой законопроект о рынке земли не должен появляться в парламенте. Мы на этом стояли и будем стоять", - акцентировал Юрий Бойко.

Политик отметил, что борьба против законопроекта о рынке земли была начата 3 месяца назад.

"Изначально предполагалось, что 200 тыс. га земли можно было продать любому юридическому лицу, зарегистрированному в Украине. Т.е. международная корпорация регистрирует юридическое лицо в Украине и покупает 200 тыс. га земли. Так было задумано. Началась борьба. И во многом благодаря позиции нашей фракции протаскивание "под одеялом" законопроекта было заблокировано", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Они хотели провести продажу землю через банки международным финансовым спекулянтам и "себе любимым". Это было требованием МВФ. Если законопроект каким-то образом все же протащат, то мы будем обращаться в Конституционный Суд. В том числе, если будет нарушен Регламент. Финансовые спекулянты побоятся скупать землю, если будут такие скандалы и судебные иски", - сказал Юрий Бойко.

"Рынок земли можно открывать по-разному. Во-первых, нужно показать людям, что это происходит честно, справедливо, что никто, в том числе фермеры, не пострадает. Потом нужно вынести это на референдум и только тогда принимать какие-то решения. А протащить кое-как слепленный законопроект под покровом ночи - не получится. Люди против этого. И мы будем бороться, чтобы этого не случилось. Мы на правильном пути - за нами правда", - резюмировал оппозиционный политик.

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" голосовала против законопроекта о рынке земли в первом чтении, поскольку предложенное правительством введение оборота земель сельхозназначения идет вразрез с национальными и экономическими интересами Украины и ее граждан, противоречит законам и Конституции нашего государства. Депутаты-оппозиционеры внесли более 3 тысяч правок и отстаивали каждую из них на заседании профильного парламентского комитета. Принципиальная позиция оппозиционеров - сначала общенациональный референдум, а потом закон об открытии рынка земли.